Limp Bizkit regresa a México

Con dejos de nostalgia por la muerte de su bajista y fundador Sam Rivers, Limp Bizkit prepara su regreso a los escenarios y su primera cita será nada menos que en México.

La banda comandada por el cantante Fred Durst encabeza el Loserville: Gringo Papi Tour 2025, a efectuarse el próximo sábado 29 de noviembre en la explanada del estadio Azteca.

Limp Bizkit no llegará solo a este compromiso, pues se sumó Bullet For my Valentine (tras la cancelación de Yungblud por motivos de salud), que celebra el 20º aniversario del disco The Poison por única ocasión con un show dedicado a todos sus fans.

Esta fiesta de sonidos también la integran las agrupaciones 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad, que promete un atardecer lleno de poder. La promotora del evento, Music Vibe, fue de los primeros en confirmar que, pese a la lamentable muerte de Sam Rivers, “Limp Bizkit ha decidido continuar con su presentación”.

El festival está programado para el sábado a partir de las 15:00 horas y los boletos se pueden conseguir en Funticket.mx, con costos que van de los mil 290 pesos en general, a los 3 mil 590 pesos en VIP más cargos por servicio.