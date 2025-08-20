Lincy Borraz brilla al máximo en Ixtapa

En el marco de la clausura de la tradicional Feria de Ixtapa en honor de la Virgen de la Asunción, el día viernes, se escribió un capítulo imborrable en la historia del regional mexicano en nuestro estado cuando la joven y audaz Lincy Borraz, originaria de Chiapa de Corzo, irrumpió en el escenario de una manera nunca antes vista.

Ante los ojos de más de 4 mil quinientos asistentes que colmaron el recinto ferial, la artista, ya catalogada como la revelación juvenil del género, transformó la tarima principal en un corral ecuestre al montar su caballo con una destreza y una elegancia que dejaron sin aliento a propios y extraños.

Acompañada por los potentes sones de la Banda 5.5 de Guadalajara, Jalisco, cuyos metales y tambores elevaron la energía del lugar a su punto más álgido, Lincy desplegó un repertorio calculado para conquistar todos los paladares musicales. Desde los primeros acordes de “Porte LB”, un tema inédito que funciona como un himno personal de empoderamiento y estilo, la conexión con el público fue instantánea y eléctrica; seguida por “De a caballo” y “Empresa”, cuyas letras cobraron una vida literal y poderosa al ser interpretadas desde la montura de su corcel.

El momento de mayor conexión llegó con un giro maestro hacia lo clásico que demostró su versatilidad y el respeto por la tradición que la precede. Al entonar las primeras notas del icónico “Tatuajes”, la multitud, en un acto espontáneo y conmovedor, coreó al unísono cada palabra con un sentimiento que erizó la piel. Un diálogo perfecto entre la artista y sus fans que borró cualquier barrera entre el escenario y las gradas.

Este viaje musical, que transitó sin tropiezos de lo nuevo a lo consagrado, no fue solo un concierto, sino una reafirmación de que el regional mexicano tiene una vigorosa y fresca heredera lista para llevar la batuta, un espectáculo en el que cada instante fue diseñado para ser compartido, transformando a cada asistente en un cronista voluntario de su ascenso artístico.

Cercana al público

Más allá de la hazaña ecuestre y el potentísimo impacto visual, la presentación de Lincy Borraz consagró un fenómeno social que ya bullía en plataformas digitales. La artista orgullosamente chiapaneca, con una presencia robusta y enormemente popular en Instagram y Tiktok, donde miles de seguidores devoran su contenido diario, caracterizado por un estilo fresco y genuino, comprendió a la perfección el lenguaje de su generación.

Esta simbiosis entre el espectáculo en vivo y su proyección digital no es un accidente, sino una estrategia consciente de una artista del siglo XXI que sabe que su música trasciende las fronteras físicas a través de las plataformas de streaming, donde toda su obra, sus más recientes videos y producciones, está disponible para un auditorio global que crece exponencialmente.

Sin lugar a dudas, este histórico cierre de feria en Ixtapa marcó un antes y un después no solo en la incipiente pero prometedora carrera de Lincy Borraz, sino en la percepción misma del poder femenino en la escena del regional mexicano. Su actuación fue mucho más que una serie de canciones; fue una afirmación contundente de carácter, talento y audacia que dejó un mensaje claro y resonante: Lincy Borraz ha llegado para quedarse, para conquistar corazones, para poner en lo más alto el nombre de Chiapas y, sobre todo, para recordarle al mundo que la tradición también puede escribirse con tinta fresca y montarse a lomo de caballo con una fuerza imparable que anuncia el amanecer de una nueva era.