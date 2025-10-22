Lincy Borraz conquista Comitán

En el marco del jaripeo ranchero organizado por la empresa Cacho Mocho, el Lienzo Charro Villa de Guadalupe fue testigo de una noche inolvidable con la presencia de la cantante chiapacorceña Lincy Borraz, quien se ganó la admiración y el cariño del público comiteco con su espectáculo ecuestre.

Reconocido por ser un público exigente y conocedor, Comitán vibró al ritmo de la música regional mexicana, disfrutando un show lleno de energía, elegancia y pasión. Lincy desarrolló su presentación montada a caballo dentro de los arillos del jaripeo, demostrando gran dominio y conexión con su ejemplar, algo que el público aplaudió en cada interpretación.

La conexión con los asistentes fue inmediata; la gente coreó, bailó y celebró cada momento, creando una atmósfera única que convirtió la velada en una verdadera fiesta.

Innovación

En eventos anteriores, Lincy ya había sorprendido al público con su innovador formato de cantar montada a caballo sobre una plataforma especial o templete elevado, pero en esta ocasión optó por estar aún más cerca de la gente, llevándoles su talento a nivel de ruedo y demostrando por qué su nombre sigue creciendo dentro del regional mexicano.