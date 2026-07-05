Lindsay Lohan agradece y celebra

Conoció el éxito desde niña, cayó en una espiral de excesos y escándalos que la alejó de los reflectores y, cuando pocos lo esperaban, regresó para reconquistar al público. Así ha sido el camino de Lindsay Lohan, una de las actrices más queridas, que llega a sus 40 años.

La estadounidense recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarse un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre su vida. Repasó su evolución personal, marcada por una fama que llegó desde muy temprana edad, una etapa en la que perdió los límites y, más tarde, el proceso de reencontrarse consigo misma y dar prioridad a la familia que ha formado junto a su esposo, Bader Shammas, y su hijo, Luai.

Crecimiento

La famosa dividió las etapas de su vida a través de décadas. Comenzó con la época en que tenía 10 años, en la que compartió un collage de cuando era una niña y comenzaba su carrera como actriz infantil. “Ya estaba trabajando, incluso antes de que entendiera qué era la disciplina. He estado en este negocio desde que tenía 18 meses de nacida; días enteros en el set, en telenovelas. Juego de gemelas estaba justo por ocurrir y algo, dentro de mí, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar”, escribió.

También hizo referencias a las vivencias que atravesó cuando tenía en sus 20 años, tiempo en el que protagonizó un sinfín de titulares. “‘Mean girls’ se convirtió en una voz para una generación y ‘Herbie’ me llevó a algo más grande, brillante, más fuerte, había éxito, atención, expectativas y, debajo, una joven que seguía averiguando cómo salir por su cuenta”, externó.

Cuando se refirió a la década de sus 30 años mostró gratitud por las enseñanzas que la llevaron a un estilo de vida más sano, la cual estuvo marcada por su ahora esposo, la llegada de su hijo y su regreso al cine.