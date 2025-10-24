Lis acusa de hipócrita a Sandra Itzel

La paz en La Granja VIP se acabó. Lis Vega estalló contra Sandra Itzel y dejó claro que no la soporta. El conflicto se destapó con todo cuando Lis acusó a su compañera de tener “una falsa identidad” dentro del reality. “Hay personas que quiero en mi vida y otras que no. No quiero personas así, como Sandra. No la quiero ni cerca de mí”, dijo Vega frente a Lola Cortés.

La bailarina tachó de falsa a la rubia y lanzó una de las frases más fuertes del show: “Cuando alguien dice ‘te amo’ para buscar algo, para pertenecer o estar todo el tiempo lamiendo huevos, para mí eso es alguien que no es real”.

Tras la confrontación y, entre lágrimas, Sandra se quebró y dijo que la frase “no quiero tu energía porque no te creo” le dolió, pero prefiere quedarse tranquila. “Eso habla de ella, no de mí”, aseguró. “En un mundo tan lleno de máscaras e hipocresías, una persona con un corazón bueno, noble y honesto, es vista como hipócrita, mustia, falsa, mentirosa; yo no voy a cambiar, soy una persona llena de amor, eso no es un pecado”, externó.