Lis Vega, feliz con “colágeno”

Lis Vega vuelve a acaparar reflectores por su nueva conquista: Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, influencer de 36 años y hermano de la creadora contenido Yosstop.

La vedette, de 47 años, ha sido vista en diversas publicaciones junto a Rayito, con quien aparece abrazada y sonriente. La propia Lis confirmó en entrevista que llevan cerca de cuatro meses conociéndose. “Estamos muy contentos. Es bien bonito descubrir a una persona que es genuina contigo y que me trata como una reina, es súper detallista y me apoya. Me siento súper querida, que eso es lo más bonito”, expresó la actriz.

Aunque no han formalizado su relación, Vega señaló que ambos disfrutan esta etapa: “No tenemos una relación, no hay un título y somos felices”.

Ryan Hoffman se hizo popular en Youtube por su personaje Rayito y hoy continúa activo en redes sociales como creador de contenido.