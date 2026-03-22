Lis Vega le canta el tiro a Niurka

La actriz Lis Vega se ha contagiado de la efervescencia de los encuentros boxísticos entre famosos y “le cantó el tiro” a su paisana Niurka Marcos.

En entrevista con los influencers Dayane Chrissel y Pablo Chagra, Lis Vega fue cuestionada si algún día se pondría los guantes de box, y la cubana no se guardó nada y propuso directamente a Niurka como su contrincante ideal. “Mi comadre Niurka estaría bien. No, pues ella sabe que antes que nada la admiro, y esto es maravilloso para un espectáculo, creo que a la gente le gustaría mucho”, dijo sobre un combate contra la vedette.

Lis afirmó que, si bien no existe rivalidad entre ellas, sí considera que sería un show atractivo para el público, especialmente ahora que las peleas entre famosos están en tendencia.

Hasta el momento, Niurka Marcos no ha respondido al reto, pero las redes sociales ya hicieron lo suyo y en ellas ya se muestran opiniones divididas, memes y hasta apuestas anticipadas para ver a las vedettes sobre el ring, muchos incluso ya la califican como la “pelea del año”.

Mientras algunos fans se emocionan con la idea de verlas en el ring, otros no están convencidos del enfrentamiento entre estas actrices cubanas. Lo que es un hecho es que el fenómeno de batallas entre celebridades sigue creciendo y este posible combate ya encendió la conversación en redes sociales, que piden su encuentro de poder a poder.