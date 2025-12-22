Lis Vega regresa a la soltería

En la cena de reencuentro que hubo en La Granja VIP, todos los granjeros quedaron impactados al escuchar que Lis Vega cerrará el año soltera y en paz. La cubana explicó que se divorció hace un año y que con Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito”, nunca tuvo una relación formal. “Lo que nunca empezó nunca puede terminar. Eso siempre se supo, él y yo somos amigos de toda la vida”, dijo.

Respuesta

Ante las dudas de sus excompañeros, Lis explicó que Ryan nunca fue su novio, sino su pareja y alguien con quien “disfrutaba su tiempo”. Cuando los “granjeros” le preguntaron cuándo terminó su “no relación” y quién decidió ponerle fin, Lis respondió que ocurrió al salir de La Granja VIP y que “lo decidió el Universo”.

Separados

Lo cierto es que desde hace algunas semanas, la vedette dejó de compartir publicaciones con el influencer, hermano de Yosstop, lo cual desató sospechas de sus seguidores.