Literatura de Buenos Aires, a la FIL

La capital de Argentina, Buenos Aires, será la protagonista de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se llevará a cabo en 2027.

“Ser ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2027 es una oportunidad excepcional para seguir posicionando a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica. Vamos a llevar nuestra tradición literaria, las nuevas voces y la diversidad de la producción editorial, junto con otras expresiones artísticas, para mostrar una ciudad en la que la cultura forma parte de su identidad y de su vida cotidiana”, dijo Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La relación de la FIL con este país no es nueva, pues Argentina fue Invitado de Honor en 1997 y 2014 y los escritores argentinos Olga Orozco y Juan Gelman recibieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 1998 y 2000, respectivamente.

Marisol Schulz, directora general de la FIL Guadalajara y quien también estuvo presente en el anuncio, dijo que será un honor recibir la gran tradición literaria de esa ciudad, junto con las voces de escritores contemporáneos.

“Será mucho más que una celebración literaria: será un encuentro entre dos ciudades que reconocen en la cultura una herramienta fundamental para el diálogo y el entendimiento entre nuestros pueblos”, declaró Schulz.

Intercambio

A través de un comunicado de prensa, la FIL Guadalajara destacó que con la participación de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, se fortalecerán los vínculos con el sector editorial internacional, se propiciarán oportunidades de intercambio y se acercará la producción literaria y artística argentina a nuevos lectores y profesionales del mundo, porque esta feria es el mayor mercado mundial de publicaciones en español y uno de los principales encuentros editoriales y culturales del mundo al grado que anualmente recibe a más de 900 mil asistentes.

“Con una amplia tradición literaria y un ecosistema editorial integrado por editoriales independientes, librerías, bibliotecas, festivales, espacios de lectura y diversos actores de la cadena del libro, Buenos Aires llevará a la FIL una muestra de su identidad cultural contemporánea”, se lee en el comunicado.

Mientras tanto, la FIL Guadalajara se alista para recibir a Italia del 28 de noviembre al 6 de diciembre de este año, con un programa donde destacan actividades como un homenaje al escritor y filósofo Umberto Eco, autor de El nombre de la rosa e Historia de la belleza, de quien se conmemora su décimo aniversario luctuoso, celebraciones de aniversarios como los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi (autor de Pinocho) y el centenario de Dario Fo. y la visita de 61 escritores italianos, donde resalta Alessandro Baricco, autor de Seda y Novecento.