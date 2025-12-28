Literatura infantil convertida en gráfica

La exposición “Capítulo II: gráfica y literatura”, perteneciente al ciclo “Variaciones de papel”, reúne la obra gráfica de Francisco Toledo (1940-2019) y Sergio Hernández (1957) en torno a dos clásicos de la literatura universal: Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y Pinocho, de Carlo Collodi.

La muestra es parte de las actividades para celebrar el XXXVII aniversario del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), fundado en 1988 por Toledo.

El curador de la muestra, Rigoberto Díaz Julián, señaló que ambas propuestas ofrecen una lectura que va más allá de la simple ilustración de historias asociadas con la literatura infantil. “Son obras gráficas que nos invitan a regresar a los textos para descubrir elementos que antes no habíamos percibido”, dijo.

Inspiraciones

“Las obras gráficas se realizaron a partir de dos libros clásicos infantiles: en el caso del artista mixteco Sergio Hernández, creó una carpeta a partir de la interpretación que hace de Alicia; mientras que el maestro Toledo hizo lo mismo con Pinocho. “Se trata de una propuesta interesante porque se dialoga con una reinterpretación del texto sin ilustrarlo literalmente, y se agregan elementos propios del universo de cada artista, con figuras que parten del imaginario popular de las historias”.

La exposición se complementa con una selección de libros ilustrados del acervo del IAGO, donde la literatura y la gráfica establecen un diálogo que revela las formas en que la palabra escrita puede transformarse en imagen. Además, se presentan ejemplares de la Biblioteca del Niño Mexicano y diversos libros infantiles publicados por la SEP, pertenecientes a la colección Chapulín, realizados entre 1940 y 1980.

“Capítulo II: gráfica y literatura” estará abierta en el IAGO, Macedonio Alcalá 507, Centro Histórico, hasta el 20 de marzo. El horario es de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas.