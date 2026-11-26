Una de las principales ventajas que ve Italia al ser el País Invitado de Honor de la edición 40 de la Feria Internacional del libro de Guadalajara es expandir su mercado editorial en México, y no solo durante el importante evento literario que arranca este sábado y concluye el 6 de diciembre, sino crear inversiones a mediano y largo plazo para que las letras italianas tenga un lugar posicionado para los lectores mexicanos, así lo afirmó en conferencia de prensa el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano.

“La literatura italiana tiene un espacio en México que nos gustaría engrandecer en el futuro y la FIL Guadalajara va a ser un instrumento, un medio, para que esto efectivamente pueda pasar”, indicó el diplomático.

Con el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, derivado de una frase del pensador Umberto Eco, Italia desplegará en los nueve días que dura la FIL Guadalajara a 58 autores, 120 encuentros culturales entre música, exposiciones y proyecciones de filmes.

Grandes plumas

Algunos de los autores de renombre que participarán son Alessandro Baricco, Federica Manzon, Viola Ardone, Vincenzo Latronico, Erin Doom y Veronica Raimo.

Baricco, al lado de la escritora mexicana Valeria Luiselli, serán los encargados de inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes el domingo, mismo día que el escritor italiano rendirá un homenaje a Umberto Eco. Acerca del pabellón italiano en la FIL, Alessandro Modiano destacó que medirá aproximadamente mil 200 metros cuadrados y será punto de encuentro de 43 editoriales y librerías en italiano y español.

Derrama

El embajador dio algunos datos sobre la industria del libro en su país: la industria editorial italiana es la segunda actividad cultural más importante de esa nación, con una derrama de 3 mil millones de euros que emplea a casi 70 mil personas. “Estamos intentando internacionalizar más este sector y defender su importancia cultural en el mundo, entonces hay inversiones para que eso pueda pasar. El mercado editorial italiano es el cuarto en Europa y el sexto en el mundo; para Guadalajara van a venir una gran cantidad de editores italianos para buscar nuevas oportunidades de negocio en México, pero en un contexto internacional, que es lo que garantiza FIL Guadalajara”, abundó Modiano.

Destacó también la cooperación entre México e Italia en materia de protección del patrimonio. Aseguró que hoy se llevan a cabo proyectos de colaboración para combatir el robo de piezas arqueológicas.