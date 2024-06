Litzy aclara si está saliendo con un chef

La cocina de Master Chef Celebrity no solo está compuesta de complots y alianzas, sino que la competitividad ha estado al orden del día y Litzy ha sido una de las participantes más controversiales y de las que más se ha hablado, no solo por su buen desempeño y su capacidad de estratega, sino porque se menciona que sostiene un romance con uno de los jueces del reality, el chef Poncho Cadena, pero ¿qué dice ella?

Luego de volver a la televisión mexicana, con su participación en Master Chef, Litzy también regresa a los sets para aparecer en la nueva telenovela de TV Azteca Cautiva por amor. En la presentación del melodrama que protagonizará, junto a Daniela Castro y Plutarco Haza, la cantante abordó algunas de las polémicas en la que se ha visto en vuelta y, una de ellas, es la presunta relación que protagoniza con Cadena, quien es conocido por sus apariciones en diversos programas de cocina.

Cuando la actriz escuchó el nombre de Cadena se tomó unos instantes de contestar y precisar que nunca le ha gustado hablar de su vida privada, pero no negó que ella y el chef estén dándose una oportunidad, pues se dijo contenta y con el corazón “sazonado”, expresión que podría ser tomada como una pista de que sí hay algo entre los dos. “Nunca he compartido mi vida privada, siempre me ha gustado más que se habla de mi trabajo, prefiero eso, y nada... Estoy contenta, estoy feliz, el corazón siempre hay que tenerlo enamorado, contento, feliz, encendido, bien sazonado, para que podamos fluir en la vida y podamos venir feliz a grabar mi telenovela”, expresó.

Lo que sí negó fue la versión que sugería que había tenido una relación con una mujer. “Imagínate... No se crean todo lo que ven, muchachos”, declaró. También descartó convertirse en la cuarta integrante de JNS, ahora que Karla Díaz decidió salir de la agrupación, pues aseguró que, aunque le encanta cantar, en este momento no puede comprometerse de lleno con el proyecto musical. “Angie (Taddei) me dijo ‘solo si entras tú seríamos cuatro, sino nos quedamos tres’, y eso es un honor, me siento halagada porque yo las adoro, han hecho un trabajo espectacular, no dejan de trabajar, me siento muy honrada, pero no me veo en el grupo, yo encantada de subir al escenario cada que me inviten, pero no podría comprometerme porque hay otras cosas que estoy haciendo”, dijo.

Sin embargo, confió que tiene planes de lanzar en plataformas un cover que grabó a dueto una de sus hermanas, pues ambas comparten el gusto por la música.