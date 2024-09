A pesar de que, en un inicio, Litzy y el chef Poncho Cadena encaminaron su relación de la forma más discreta posible, las muestras de cariño entre los dos son cada vez más públicas, pues la cantante confiesa que ve en él al hombre con quien podría emprender una familia y cumplir su sueño de casarse y tener hijos.

El chef y Litzy asistieron a su primer evento público juntos; su paso por la alfombra roja de la obra Cabaret no pasó desapercibido, ya que desde que dieron a conocer que se habían dado una oportunidad en el amor, luego de las grabaciones de MasterChef Celebrity, su relación ha sido un tema de gran interés para la audiencia.

Contentos y con atuendos similares, la pareja se acercó muy accesible a responder todas las preguntas de la prensa. Y si bien, el juez de MasterChef Celebrity respaldó la versión de Litzy, bajo la cual ha asegurado que su noviazgo no tuvo lugar sino hasta después de acabar el reality, confesó que, al verla, se sintió atraído por su belleza, buen humor y por el “Agualitzy”, uno de los platillos que la cantante presentó durante la competencia.

Por su parte, la exintegrante de Jeans se dijo muy contenta de haber encontrado al chef, pues destacó que se parece a aquel hombre con el que siempre soñó pero que, hasta la fecha, no había tocado a su puerta. “Han pasado unos meses desde que estamos juntos, estamos muy contentos, estamos felices, disfrutando este momento, en esta etapa maravillosa, en una edad increíble, en un momento de nuestras carreras también padrísimo, hay que disfrutarlo, vivirlo día a día”.

La también actriz no tuvo ningún empacho en compartir con la prensa que es una de las personas que aún cree en el matrimonio y que si, hasta la fecha, no ha contraído nupcias es porque no había conocido a la persona indicada. “No había conocido a la persona correcta para hacerlo, vamos a ver qué sucede”.

Fue así que compartió que tiene la impresión de que Cadena podría ser esa persona en su vida: “Siempre ha sido como un sueño formar una familia y estar siempre llena de amor, se pasan los años, ya tengo 41, y dices: ‘¿llegará o no llegará?’, y yo siento que llegó la persona indicada ,estoy feliz, ojalá que las cosas se den para que sea así”, señaló.