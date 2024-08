En el ámbito profesional, Litzy se destaca por su versatilidad, abarcando roles como actriz, cantante, intérprete de conciertos e incluso como chef. Sin embargo, en su vida personal persiste una meta aún no alcanzada, que espera poder concretar pronto.

“Formar una familia es un sueño desde niña, algo que quiero cumplir y espero que se me den las cosas, que todo camine bien, me encantaría ser mamá, ya tengo 41 años, pero ahora con la ciencia y todo está muy avanzado, es un plan que sigue, pero si no, tampoco pasa nada, no me voy a frustrar”, comentó.

Mientras tanto, la estrella musical disfruta su romance con el chef Poncho Cadena y en la ficción se tiene que poner seria para darle vida a una mujer valiente y aguerrida en la nueva telenovela de Azteca Cautiva por amor.