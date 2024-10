La cantante Litzy, compartió en su cuenta de Instagram que ya es una ciudadana estadounidense, la también actriz de 41 años nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1982, pero desde hace 11 años vive en Estados Unidos.

Ha sido protagonista en telenovelas y proyectos como DKDA, Sueños de juventud, Carita de ángel, Señora Acero y Manual para Galanes; recientemente participó en el reality Master Chef Celebrity.

Con una serie de fotos, Litzy presumió su nueva ciudadanía: “pues les comparto que este 2 de Octubre (no se olvida) me he convertido en ciudadana de los Estados Unidos de América. Como muchos saben, tengo 11 años viviendo en Estados Unidos y me llegó el momento de hacer mi ciudadanía. Es un paso que hay que dar y que además también este país me ha dado mucho trabajo y satisfacciones a lo largo de este tiempo. Me siento agradecida y contenta. Les mando mucho amor a todos. Gracias por ser parte de mi vida y alegrarse por mi siempre”.

Litzy se encuentra en un buen momento personal, ¡está enamorada!, ve en el chef Poncho Cadena al hombre ideal para casarse y tener hijos: “llegó la persona indicada”, expresó. Recientemente en sus redes ha compartido algunas cosas sobre este romance que sorprendió y alegró a muchos de sus seguidores.