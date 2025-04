Livia Brito canta victoria

Livia Brito consiguió que la Corte atrajera el juicio de amparo que promovió contra la sentencia que la obligaba a pagar más de un millón de pesos al fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien agredió en 2020 tras ser captada sin su consentimiento durante unas vacaciones en Cancún.

El máximo tribunal consideró que el caso es de interés constitucional y de derechos humanos, pues no existe un precedente que defina hasta dónde llega la privacidad de una figura ante la libertad de expresión.

La ministra Margarita Ríos Farjat será la encargada de analizar el expediente y proponer una resolución que podría sentar bases para otros casos. Tras conocer la decisión, la cubana celebró en redes sociales.

“Aunque soy una figura pública, eso no significa que se me pueda fotografiar en cualquier circunstancia. Este juicio no es solo sobre mí, es una oportunidad histórica para proteger los derechos de todos”, declaró.

En 2023, un tribunal había confirmado la condena contra Brito al considerar que, como celebridad, debía soportar una menor protección de su vida privada. Ahora, la SCJN tendrá la última palabra.