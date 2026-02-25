Livia Brito comparece ante juez

Tras semanas alejada del ojo público, la actriz Livia Brito reapareció en los juzgados, como parte del proceso legal que enfrenta por presunta falsedad de declaraciones y por el que fue vinculada a proceso.

Brito asistió al Reclusorio Sur de CDMX, donde se llevó la primera audiencia del caso en su contra. Aunque el encuentro fue breve, a su salida del lugar, Brito no pudo evitar encontrarse con algunos medios de comunicación y, por primera vez, accedió a hablar de esta situación.

La protagonista de La desalmada no quiso dar detalles legales; sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre si arrepentía de algo relacionado al caso fue tajante. “Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir, más bien las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”, dijo.

Por su parte, el equipo legal de la cubana reveló que el juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que podrán presentar pruebas para sustentar su defensa.

Sin consecuencias graves

La defensa también precisó que el procedimiento en curso no implica, por ahora, consecuencias graves para su representada. Cabe destacar que este proceso deriva de la denuncia que, hace seis años, interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda en contra de Brito y su expareja, acusándolos de agresión física y robar su equipo de trabajo.