Livia Brito pagará indemnización

Livia Brito confirmó que pagará una indemnización superior a un millón de pesos al fotógrafo Ernesto Zepeda, como parte de la resolución judicial derivada del conflicto legal que ambos mantienen desde 2020, cuando ocurrió una agresión en una playa de Cancún tras la toma de unas fotografías.

La artista aseguró que el depósito se efectuará dentro del plazo establecido por las autoridades, luego de haber recibido formalmente la notificación correspondiente.

Se presenta ante las autoridades

Brito explicó que decidió acudir personalmente ante las autoridades para notificarse de la resolución y avanzar en el cumplimiento de la sentencia, luego de que anteriormente se presentaran problemas relacionados con domicilios y errores en la documentación utilizada para localizarla.

La actriz señaló que, una vez concretada la notificación, dispone de cinco días para efectuar el pago ordenado por el juez. “En cinco días ya se soluciona”, destacó.

El representante legal de la famosa detalló que la cantidad corresponde a la reparación del daño derivada del procedimiento civil iniciado por Ernesto Zepeda, quien demandó a Brito y a su entonces pareja, Yosmi Mariano Gedler Martínez, por lesiones y otros daños ocasionados durante el altercado ocurrido hace seis años.

Según la defensa, con el pago quedará cubierta la indemnización relacionada con esas reclamaciones específicas.