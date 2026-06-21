Livia Brito se sale con la suya

Livia Brito evita enfrentar una posible condena de hasta seis años de prisión y el pago de un millón 200 mil pesos al obtener la suspensión de su proceso penal en la Ciudad de México, luego de que un juez federal admitiera a trámite el amparo promovido por su defensa.

El caso, originado por una denuncia de falsedad de declaración tras la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda en 2020, queda ahora en manos de la justicia federal, de acuerdo con información presentada el pasado 17 de junio del 2026. Según Erik Rauda, abogado de Brito, la audiencia programada en el Reclusorio Sur fue suspendida, lo que frena cualquier acción penal inmediata y detiene nuevas audiencias.

El litigante afirma que, tras la admisión del amparo, “no hay un caso que perseguir contra Livia Brito”, y será el juez quien decida si el proceso continúa o se sobresee. De acuerdo con Imagen Televisión, la defensa sostiene que la acusación carece de sustento suficiente para proceder.

Tranquilidad

El pasado 17 de junio, la actriz ofreció declaraciones a medios de comunicación en la Ciudad de México tras la suspensión de la audiencia. Brito manifestó su tranquilidad por la decisión judicial y reiteró su confianza en que la verdad prevalecerá.

“Vamos a esperar. De todas formas, toma su tiempo, como les he dicho, pero tengo mucha fe en que la verdad saldrá a la luz y que todo se aclare”, expresó ante reporteros.

Durante el encuentro, la famosa afirmó que está enfocada en sus proyectos profesionales: “Empezamos ya novela, entonces estoy muy enfocada en los proyectos, en lo que viene ya próximamente… Agradezco a toda la gente que siempre me sigue, a los fans que están ahí, que le echan porras y que van a ver la telenovela”.

Livia también pidió al público que espere la resolución judicial. “Yo invito muchísimo al público a que esperen a que el juez emita su sentencia final y que la verdad salga a la luz, nada más. Todo se ha llevado conforme a derecho. Llevamos seis años en todo esto”, declaró.