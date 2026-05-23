Livia Brito sufrió aborto espontáneo

Con voz entrecortada, Livia Brito hizo una inesperada confesión: “Viví un aborto espontáneo”. La actriz cubana detalló que sí logró embarazarse, pero que sufrió de un aborto. “Tuve principios de endometriosis, es una cuestión familiar. Estuve por mucho tiempo haciéndome muchísimos exámenes. Me pasó que sí me embaracé, pero por lo mismo de tanto estrés que tenía, tuve un aborto”, comentó.

Brito hizo estas revelaciones en el programa Hoy, donde abrió su corazón y confirmó que por años quiso convertirse en mamá, pero que tras el difícil episodio, tomó una drástica decisión. “Yo desde chiquita quería ser mamá. Tuve un momento desde los veintitantos, cuando salí embarazada esa vez, hasta los 36 que dije ‘órale, va’. Después de los 36 años —ahorita tengo 39— es un proceso que, digo, ‘híjole ya no quiero ser mamá’”, contó.

Comentó que pese a que por el momento ya no quiere tener bebés, sí tiene óvulos congelados. “Sí tenía muchas ilusiones de ser mamá, me encantan los niños. De hecho, tengo mis óvulos congelados, mis óvulos ya están fecundados, ya son embriones, el papá es de un banco de esperma, son dos papás”, sentenció.

Lidiando con problemas

Afirmó que ha estado en un proceso de estrés desde que fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo. Esta resolución se dio en el marco del conflicto que la actriz sostiene desde hace años con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a raíz de un altercado ocurrido en Cancún en 2020.

Ahora, la estrella de telenovelas ha reaparecido en público y ha dado sus primeras declaraciones desde que se conoció el nuevo capítulo en su batalla judicial. “Mi vida ha cambiado. Ahora estoy más tranquila y quizá vivir en un mundo de nervios fue el motivo por el cual no logré ser mamá... Pero Dios tiene un camino para mí”, dijo.

Brito aconsejó a las mujeres congelar sus óvulos antes de los 30 años porque, señaló, la cantidad de reserva ovárica se reduce a medida que pasan los años y resulta más difícil tener un bebé. Livia Brito, que ha expresado abiertamente su deseo de ser madre en el pasado, explicó la verdadera razón por la cual no ha podido quedar embarazada. “Ya ni lo intento y menos pienso en ello”, explicó la actriz.