Liz Rodríguez y Kim Shantal, rivales

El conflicto entre Lizbeth Rodríguez y Kim Shantal está lejos de enfriarse. Tras confirmarse que Liz ganó la demanda por daño moral, la influencer respondió: “No sé por qué se atrevió a decir que yo no gané la demanda. Aquí está la sentencia inapelable donde un juez me absuelve totalmente”.

Liz cuestionó la ausencia de Kim en el proceso legal: “No pudiste ir a las audiencias, no fue una, fueron tres y a ninguna asististe, entonces eso quiere decir que no tenías ni una prueba”.

Pero lo que terminó por subir la tensión fue el reto que lanzó: “Yo sí quisiera partirle la cara… ¿gusta ir de gratis? Yo pongo todo vamos a darnos, que sea de vale todo, sin caretas”. Incluso dejó claro que quiere todo bajo acuerdo: “Para que no haya reclamaciones cuando le rompa la nariz”.

El cruce no terminó ahí, luego de la resolución Kim subió historias en las que criticaba el físico de la exchica Badabun, a lo que Rodríguez respondió: “Oigan, me acabo de enterar que cierta tipa ‘chantilly’ se puso a hablar de mi físico”, para destacar que ella a diferencia de su rival, no se ha hecho nada en su cara.

“Te has hecho un montón de procedimientos bien raros en la cara que te hacen ver dudosa. Ya no se sabe si eres hombre o mujer, pero bueno, todavía se atreve a criticarme la morra”, comentó. Y cerró con un mensaje directo que resume el tono del pleito: “Discúlpate y quédate callada, es lo mínimo que deberías de hacer”.