Lizbeth amenaza a empleados

Lizbeth Rodríguez salió de Badabum bajo el argumento de los malos tratos y excesivas cargas de trabajo. Por esta razón, ella creó su propia productora para lanzar sus contenidos. Sin embargo, la influencer está envuelta en la polémica nuevamente, y ahora es porque colaboradores la acusan de haberlos despedido de manera injustificada.

Cabe señalar que Rodríguez invitó a Lili Cabañas, periodista de espectáculos, y a un chico cuyo apodo es “El Mapache”, a realizar un programa de espectáculos. El proyecto estaba siendo un éxito en Youtube, hasta que se negaron a seguir las órdenes de la famosa y los despidió.

“Ella puso su propia casa productora. Entonces invitó a su canal a trabajar a Lili Cabañas y a un muchacho apodado ‘El Mapache’. Los invitó a su canal que es Liz Boom. Les hizo un programa que se llama ‘Por detrás’. Estos colegas nuestros empezaron a trabajar muy bien. Como todo, había unos que gustaban más y tenían miles y miles de reproducciones”, comentó Álex Kaffie en su podcast Sin lisonja, que se transmite en Youtube.

Liz intentó obligar a sus colaboradores a trabajar bajo una línea en la que ellos no estaban de acuerdo y, al negarse, tomó la decisión de despedirlos injustificadamente. “A Lizbeth ya no le gustó que estos muchachos decidieran sus contenidos y ya quería imponerles, ponerles línea, sobre los invitados, decirles las preguntas que debían preguntar, lo que no debían preguntar, y pues si algo sabe Lili Cabañas es hacer preguntas. Pues que los corre de la productora”, comentó el periodista.

Eso no es todo, también dio a conocer que Liz estaría exigiendo a sus excolaboradores que le pagaran 82 mil pesos que ella invirtió en la escenografía del programa y pedía que se los devolvieran. “Ahora les está exigiendo que le paguen los 82 mil pesos que ella invirtió en la escenografía. Además, les dice bajezas para que le devuelvan el dinero que ella, asegura, invirtió”, agregó.

La influencer no se ha pronunciado respecto a estas acusaciones, pues por el momento forma parte del reality show Survivor México. Liz ha tenido varias polémicas, como cuando sucedió su despido de Badabum y acusó a la productora del programa de explotarla laboralmente.