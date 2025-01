Lizbeth Rodríguez no estaba muerta, ni de parranda. Tras semanas sin subir contenido a sus plataformas, reapareció para revelar que está embarazada.

Liz confesó que desde el año pasado, tras anunciar su compromiso y su matrimonio con un turco, se enteró de su embarazo, pero decidió mantenerlo oculto por miedo, ya que hace algunos años, después de dar a luz a Eros, su primer hijo, Rodríguez sufrió un aborto. “Hace un tiempo yo había intentado tener hijos. Porque si algo me encanta en la vida es ser mamá, lo amo, lo disfruto muchísimo y lo había intentado y no lo había logrado. Y pensé que ya no podía porque después de Eros tuve una pérdida”, contó.

Este antecedente la llevó a ser más reservada y a priorizar su bienestar emocional antes de compartir la noticia con sus seguidores. “No me quería hacer ilusiones, porque es muy feo. Y luego tener que contar esas cosas que son muy sensibles. Yo tenía miedo de perder a esta bebé”, relató llorando.

Ahora, con la ilusión de vuelta, detalló que tiene cuatro meses de embarazo y espera una niña a la que llamará Lluvia Zafiro. “Esta bebé es sana, es niña. Me he cuidado, he trabajado lo que he podido y he descansado”, compartió, y destacó que su contenido erótico también entrará en pausa por su faceta como mamá.