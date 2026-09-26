¿Lizbeth Rodríguez fue detenida?

Lizbeth Rodríguez volvió a dar de qué hablar luego de viralizarse unas fotos a bordo de una patrulla.

La creadora de contenido compartió en Instagram una galería en la que aparece dentro de una unidad policial, acompañada del mensaje: “Por razones ajenas al equipo, se suspende la cacería. Gracias por su apoyo”. “¿De cuándo fue o apenas es reciente?, ¿Y por qué sucedió eso? Necesito ver su video para saber el contexto” y “Seguramente descubriste que el policía era infiel y se enojó”, comentaron sus fans. Más tarde, la conductora publicó un video con el que dejó claro que no había sido detenida y que todo era una broma.