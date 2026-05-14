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Lizbeth Rodríguez perdonó infidelidad

Mayo 14 del 2026
Lizbeth Rodríguez perdonó infidelidad

Tras saber de la infidelidad de su esposo Baris Akkaya, justo al estilo de su programa Descubriendo infieles, Lizbeth Rodríguez dio a conocer que si perdonó que le pusieran los cuernos fue solo por una buena razón: “Por el amor que le tengo a mi hija”.

El descubrimiento del engaño se dio cuando ella accedió al contenido que tenía su esposo en su respectivo celular. “Es un maldito perro y desgraciado. Le encontré unas que no eran mías. Era un video explícito. Vi unas rebotando”, dijo sobre el contenido.

“Todavía el bandido se atrevió a decirme que eran mías. Ese día le pregunté ‘si realmente son mías, ¿por qué las eliminaste?’. Descubrí todo en la bandeja de eliminados. Como bien saben, a eso me dedico, a revisar celulares”, comentó la “youtuber” mexicana.

Pese a las pruebas, Lizbeth optó por dar una segunda oportunidad al padre de su hija y así lo externó: “Sé que siempre he dicho que no hay que perdonar infidelidades; sin embargo, soy una mujer Géminis (ríe) y lo hago por el amor que le tengo a mi hija. Desde que nos casamos, siempre quisimos una familia y, al vernos separados, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Regresamos por los niños”, indicó a una revista mexicana.

Sobre el calificativo de “cornuda”, ella se defiende: “Para nada, porque lo descubrí y terminamos en ese instante. Ya lo que uno decida después es otro tema”.

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