Lizbeth Rodríguez perdonó infidelidad

Tras saber de la infidelidad de su esposo Baris Akkaya, justo al estilo de su programa Descubriendo infieles, Lizbeth Rodríguez dio a conocer que si perdonó que le pusieran los cuernos fue solo por una buena razón: “Por el amor que le tengo a mi hija”.

El descubrimiento del engaño se dio cuando ella accedió al contenido que tenía su esposo en su respectivo celular. “Es un maldito perro y desgraciado. Le encontré unas que no eran mías. Era un video explícito. Vi unas rebotando”, dijo sobre el contenido.

“Todavía el bandido se atrevió a decirme que eran mías. Ese día le pregunté ‘si realmente son mías, ¿por qué las eliminaste?’. Descubrí todo en la bandeja de eliminados. Como bien saben, a eso me dedico, a revisar celulares”, comentó la “youtuber” mexicana.

Pese a las pruebas, Lizbeth optó por dar una segunda oportunidad al padre de su hija y así lo externó: “Sé que siempre he dicho que no hay que perdonar infidelidades; sin embargo, soy una mujer Géminis (ríe) y lo hago por el amor que le tengo a mi hija. Desde que nos casamos, siempre quisimos una familia y, al vernos separados, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Regresamos por los niños”, indicó a una revista mexicana.

Sobre el calificativo de “cornuda”, ella se defiende: “Para nada, porque lo descubrí y terminamos en ese instante. Ya lo que uno decida después es otro tema”.