En fechas pasadas, Toñita salió lesionada del reality show Survivor México. Llena de impotencia, la cantante culpó a Lizbeth Rodríguez. Finalmente la “youtuber” se defendió y expuso que la cantante nunca estuvo preparada para las competencias.

En el programa de radio La Caminera, la egresada del programa musical La Academia dio a entender que la lesión la provocó Lizbeth, por su afán de llamar la atención.

Por su parte, Lizbeth habló para el programa en Youtube del comunicador Gerardo Escareño, donde mencionó: “Es una persona que conozco en mi vida real, ¿cómo vas a querer perjudicar a alguien? Me parece muy doloroso. Me parece muy serio, una acusación de esa magnitud”.

Desde su punto de vista, Toñita no solía hacer calentamiento para las competiciones, lo que contribuyó a su lesión. “Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó”, asegura.