Lizzie Rocks apuesta por los niños

Con la mira puesta en el corazón de los más pequeños, Lizzie Rocks alista el lanzamiento de Hazlo ya, un álbum que no llega solo: se acompaña de una conferencia musical pensada para niños de 6 a 12 años. “Es un disco que inspira a los niños a amarse, a aceptarse y a luchar por sus sueños”, explica.

El proyecto arrancará en abril en la Ciudad de México y se llevará a escuelas y foros del país. La propuesta nace de historias reales. “Está basada en cinco testimonios de niños que han pasado por adversidades como cáncer, ‘bullying’ o acoso. Les comparto herramientas para salir adelante”, cuenta. La respuesta, dice, se refleja en algo simple: “Ves la luz en sus ojos”.

Aunque hoy su camino parece claro, no siempre fue así. “Yo no era la típica niña que quería trabajar con niños. Lo descubrí a través de la música y la convivencia”, recuerda. Su carrera creció entre la radio, los escenarios y la animación, hasta que entendió que ese era su lugar: “Esto es lo mío, es lo que nace en mí”.

También tiene claro el fondo de su misión: “Cada niño necesita a alguien que le diga ‘tú puedes, eres valioso’”. Lizzie no solo canta; juega, corre y se ensucia las manos si hace falta. “Me vuelvo niña con ellos, me llenan de energía”, dice. Y esa conexión, dice, deja huella: “Si logro sembrar una semillita en un corazón, para mí ya es todo”.

Su siguiente sueño es grande: llevar su música fuera de México. “Quiero tocar el corazón de la mayor cantidad de niños posible”, afirma.