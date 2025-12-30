Llamado de atención para Bad Bunny

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo un llamado de atención al cantante puertorriqueño Bad Bunny después de que colocara la mano sobre una estela expuesta en el Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México.

"El INAH informa ante la circulación de imágenes relacionadas con la visita del cantante Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA): la visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA", señalan.

Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró. "Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido", refieren.

El artista también visitó lugares como la Casa Azul, museo dedicado a la pintora Frida Kahlo, y la Arena México.