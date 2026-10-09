Llaman a plasmar belleza del Sabinal

El concurso de dibujo e ilustración Riquezas Naturales de mi Río Sabinal cerrará sus inscripciones de manera definitiva este 9 de octubre, por lo que hicieron un último llamado para ser parte de este certamen organizado por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam) del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo es seleccionar una ilustración original que capture la belleza, la vida y la importancia de este importante afluente e inspirar a la ciudadanía a conocer y conservar el patrimonio natural.

Bases

Podrán participar personas de 14 a 18 años de edad, residentes en Tuxtla Gutiérrez, con un dibujo en formato físico, empleando lápices, colores, acuarela, acrílico o cualquier otra técnica plasmada en materiales como lienzos y cartulina. Añaden que la obra deberá ser inédita, y solamente serán aceptadas aquellas que utilicen técnicas físicas; quedarán excluidas las elaboradas con técnicas digitales.

Los cuadros deberán tener un tamaño máximo de 50 x 70 centímetros, en horizontal o vertical, y abordar las riquezas del río Sabinal como su fauna: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos. Su flora: árboles y vegetación ribereña. Su agua: pozas y cauce, y la relación de los capitalinos con este afluente, principalmente la convivencia armónica y el respeto por la naturaleza.

Detallaron que los jueces calificarán la creatividad y la originalidad, la relación con el tema, la calidad artística y la técnica, así como el mensaje de valoración y conservación.

Sobre los premios, indicaron que el primer lugar obtendrá una tableta, mientras que el segundo se llevará unos binoculares, y el tercero, una cámara de acción GoPro.

Las obras serán recibidas en las oficinas del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, ubicadas en la 5ª Avenida Norte Oriente 1143, dentro del Centro de Convivencia Infantil, Pabellón 1, en Tuxtla Gutiérrez, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.