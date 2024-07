Primero fue Natanael Cano y después se unió el cantante Tito Double P, primo de Peso Pluma, quienes aseguran que Luis Miguel es “un viejito” en la música.

Natanael se volvió viral en Tiktok por hacer comentarios sobre Luis Miguel durante un concierto, lo que generó críticas y atención en redes sociales.

Natanael apareció en un video en el escenario en estado inconveniente. Durante el concierto, el público le hizo una petición que no le agradó y él respZondió. “Ni que fuera Luis Miguel, plebes. Cálmense a la verga. Ya está muy viejito también”, externó.

Las risas entre los fanáticos de Natanael no se hicieron esperar y el cantante de “PCR” remató con la siguiente frase: “¡Arriba la juventud, porque andamos en la edad, a la verga!”.

Como era de esperarse, el video generó miles de críticas, algunos de ellos reprochando que en la actualidad se haga famosa a “gente imprudente”. “Ya quisiera tener la edad y la gran voz que tiene Luis Miguel”. “La juventud no lo es todo”. “Te queda muy grande Luis Miguel”, fueron las reacciones.

Ante esto, Tito Double P señaló: “Yo no le he visto, pero el Nata está bien tronado. Lo he mirado (a Luis Miguel) pero está joven, ¿no? No sé cuántos años tenga, pero es como todo, los años pasan, la gente envejece”.