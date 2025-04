Romina Mircoli reconoció que llamó a Mitzy, (diseñador de modas y uno de los amigos más entrañables de Dulce, su mamá) con el término “cocainómano”, debido a que, como él siempre ha reconocido, dependió de esa sustancia durante su juventud; sin embargo, la joven aclara que, si bien sí se expresó así, lo hizo cuando estaba fuera de sus casillas.

Por su parte, el diseñador se mostró sorprendido cuando la prensa le informó los dichos de Mircoli. “¡Ah!, ¿en serio?, no sabía eso... Qué raro se me hace porque, toda mi vida lo he dicho, he contado mi vida, lo que hice, lo que fui, caí en el alcohol, en las droga… Híjole, mi vida fue un desorden, caí en el bajo mundo de las drogas”, dijo sin empacho.

Hasta bromeó expresando que no sólo fue una persona que dependió de la cocaína, sino que también consumía otras sustancias, como el cemento, por lo que pedía a la joven que contara la historia completa. “Sí, fui eso y más, no fui solo cocainómano, hasta cemento… Les falta decir todo completo. Eso fui. Aquí estoy, gracias a Dios, saludable”.

Por su parte, Mircoli ha reconocido que sí usó ese término para referirse a él, pero que lo hizo cuando la ira la albergaba, pues se enteró que Mitzy era uno de los aliados de su madre, pues la alentó a que se casara con Francisco Cantú. “Parece que los audios nomás no terminan. Cuando las personas nos enojamos, decimos a veces muchas cosas que no sentimos realmente, y esto nos sucede a todos, se debe a muchos motivos: emociones, reacciones impulsivas en la necesidad de defenderse y luego dañamos relaciones, nos arrepentimos, perdemos confianza. Ojalá todos tuviéramos el tiempo de calmarnos y pensar antes de hablar pero, en la vida, reacciona más a nuestras emociones, por eso es verdaderamente importante expresarlas con las personas con que únicamente confiamos”, señaló.

Para Mircoli su error estribó, especialmente, en confiarle a Cano la molestia que le generó el proceder del diseñador. “El error fue confiar en Ofelia Cano. Me expresé como yo sentí, como yo quise, lo hice muy mal, por coraje, por no entender que Mitzy apoyaba este matrimonio de pura mentira. Querían armar este evento con Sixto, para entregar el anillo de compromiso, justo en una pasarela de su marca y, de ahí, iba a partir para la dichosa boda mediática”, ahondó.