Llamarse Olimpia va por el Ariel

El documental Llamarse Olimpia, sobre Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento, está buscando escuelas para ser proyectado.

La cinta ya se estrenó en salas nacionales en febrero pasado y ahora está nominado al premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuya ceremonia se realizará el próximo sábado en los Estudios Churubusco.

Indira Cato, su directora, indica que para que la producción llegue a cines de otros países, ella y sus colaboradoras han estado llamando personalmente y preguntando si alguien desea tener el filme en sus salas. “El documental por fortuna no se ha dejado de mover, nos buscan mucho para proyectos alternativos. Somos un equipo de cuatro personas, somos una productora independiente y sin oficina; hicimos auto distribución y todo esto ha sido muy complicado. Ahora mismo con tratar de darle seguimiento a las solicitudes que van llegando, con eso nos estamos llenando”, dice.

Producción

Llamarse Olimpia, además de mostrar el proceso con el que se logró la ley, viaja a la infancia y juventud en el lugar donde la ahora activista creció y luego a los lugares que ahora la rodean. El largometraje fue realizado por un equipo casi por completo femenino, como Lucía Miranda en la dirección de fotografía, Prania Esponda en la música y Jazmín Cato en la coescritura del guion junto con Indira.

El año pasado obtuvo premios en los festivales de cine en Guadalajara y Morelia. “Me importa mucho el tema de derechos humanos, sin embargo, en este documental no queríamos hacerlo como una cosa de lenguaje legal, formal, sino que sí acercara sobre todo a públicos jóvenes, que conocieran la ley y aprendieran a grandes rasgos cómo funciona, pero sobre todo que pudieran crear empatía, que pudieran un poco divertirse porque tenemos este estereotipo del documental formal, televisivo, de información abrumadora y justo era lo que no estábamos buscando”, precisa. “La idea de este documental es que te de esperanza, de decir bueno, si está horrible, pero hay gente que está haciendo cosas; si estamos avanzando, quizá no a la velocidad que nos gustaría, pero sí están pasando cosas y vale la pena moverse y seguir luchando”, abunda.

Por el premio Ariel se medirá a los documentales Brigada 2045, de Olivia Luengas Magaña; Gaza, la franja del exterminio, de Rafael Rangel; La libertad de Fierro, de Santiago Esteinou y Vidas en la orilla, de Lucía Gajá.