Llega a México Orbital de Samantha Harvey

Llegó a librerías mexicanas Orbital, la más reciente novela de la escritora británica Samantha Harvey (Kent, 1975), galardonada con el Premio Booker 2024, publicada por el sello editorial Anagrama.

La obra propone un viaje a los límites de nuestras certezas mediante el relato de un grupo de seis astronautas que lleva a cabo una misión rutinaria en la Estación Espacial Internacional.

En dicha narración, los astronautas informan sobre sus cefaleas y todos se acercan en algún momento a las ventanas de observación y fotografían los lugares que les han sido asignados. Todos cambian los detectores de humo, limpian el baño y la cocina, arreglan el inodoro y luchan contra la disipación de sus cuerpos para no volver a casa con los huesos frágiles y débiles.

Es así como a lo largo de las más de cuatro mil horas que vivirán en el espacio reflexionarán acerca de qué los ha llevado a ser astronautas y hasta qué punto lo que están viviendo en ese momento se parece a lo que habían imaginado entonces.

En ese viaje, el lector se enfrenta al vértigo que produce la confrontación con un vacío cósmico y una transformación existencial: íntima, pero también de un alcance universal, que nos habla de lo que somos y creemos ser como especie.

De acuerdo con The New Yorker, Harvey es una de las novelistas británicas más sorprendentes, una artesana cósmica de nuestra era con esta novela delgada y enorme que es considerada una especie de “Melville de los cielos”.

Harvey estudió Filosofía en la Universidad de York y en la Universidad de Shef?eld. Tiene un máster en Escritura Creativa y un doctorado en la Universidad de Bath Spa.

Es autora de The wilderness, All is song, Dear thief y The western wind, así como del ensayo Un malestar inde?nido, sobre la relación de Harvey con el insomnio.