Llega a México Un re in ascolto

En Un re in ascolto, ópera con música de Luciano Berio y libreto de Italo Calvino, “nadie mata a nadie, nadie le dice a otra persona que la ama, nadie se enoja por haber sido abandonado. Nada de eso pasa”, afirma el director de escena Martín Bauer.

La ópera, que se enmarca en el centenario del natalicio de Berio y los 40 años de la muerte de Calvino, se presenta, por primera vez en América Latina, con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes el 1, 3 y 6 de julio (martes y jueves, a las 20: 00 horas y domingo, 17:00) en la Sala Principal del citado recinto capitalino.

El libreto, explica Bauer, es una mezcla entre el cuento homónimo de Calvino, La tempestad de William Shakespeare y el texto “El mar y el espejo” de W.H. Auden. “El libreto, y en general todo el material, tiene mucho más que ver con el lenguaje que con las ideas. Yo podría imaginarme que se trata de la historia de una compañía teatral que va a un lugar para tratar de hacer La tempestad; que el productor enloquece, se confunde y cree que es un personaje de la obra, que es Próspero; que el ensayo fracasa y se van todos. Eso es una reducción argumental, pero no necesariamente es lo que sucede”, dice Bauer, y enfatiza que Berio consideraba a esta obra como una “acción musical” y no como una ópera propiamente; “una obra que tiene la palabra escucha en su título, evidentemente le da a la música un estatus especial. Una manera de llegar a ello fue, para mí, esta versión performática”.

La soprano Cecilia Eguiarte, quien interpreta a Protagonista, señala que su personaje es importante; que aparece desde el principio de una manera que no es física, sino en el pensamiento de Próspero o el rey de la isla. “Próspero imagina esta voz en su cabeza y la quiere conseguir. Entonces, hace audiciones en su reino para encontrar esta voz y no más no la encuentra. De pronto, aparece Protagonista hacia el final, se presenta y le dice: todo lo que tú pensabas de mí, toda la ideología que tú tienes de mí no existe. Y le da, literalmente, un golpe de verdad y de realidad. Lo hunde en su ficción”, abunda la artista. Sobre la forma en la que Un re in ascolto dialoga con el presente, su actualidad, recuerda que Bauer recientemente comentó que el mundo hoy está lleno de gobernantes que se creen reyes.