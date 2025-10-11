﻿﻿
Llega exposición de Castellanos al Mutap

Octubre 11 del 2025
Agradecieron el apoyo del Coneculta para llevar esta muestra. Cortesía
Luego de su paso por espacios culturales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, la exposición “Para Rosario. A 100 años de su natalicio” llegó al Museo de Tapachula (Mutap).

La apertura de la muestra dedicada a la diplomática, escritora y feminista mexicana tuvo una gran respuesta, por lo que varias muchas pudieron apreciar el trabajo de 36 creadoras de arte.

Trabajadores del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) detallaron que esta exhibición es presentada en colaboración con el Museo de Tapachula y el Ayuntamiento de la localidad. “La muestra está conformada por la obra de 36 mujeres artistas. Tiene como tópico la poesía de Rosario Castellanos y es una fusión de dos expresiones artísticas, como es la poesía y las artes visuales”, indicaron.

Este trabajo colaborativo, refieren, visibiliza la participación de las mujeres en la escena artística, demostrando su talento al decir lo que piensan a través de su obra.

Al corte de listón acudieron personalidades como Rutilia Morales, directora de la casa de la cultura de Mazatán; Leopoldo Constantino, cronista oficial de Tapachula; Norma Arellano Peñuelas, directora del Centro Cultural del Soconusco, y los artistas visuales María Valera y Julio Ventura.

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar Bravo, estuvo presente en el evento con la participación de Dariana Zacarías, directora de Cultura Municipal y quien llegó en representación del alcalde y de la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyn Wong Vázquez.

Al tomar el micrófono, destacó que la exposición está dedicada a la poeta chiapaneca Rosario Castellanos, ya que este 2025 se cumplen 100 años de su nacimiento.

