Llega exposición de Castellanos al Mutap

Luego de su paso por espacios culturales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, la exposición “Para Rosario. A 100 años de su natalicio” llegó al Museo de Tapachula (Mutap).

La apertura de la muestra dedicada a la diplomática, escritora y feminista mexicana tuvo una gran respuesta, por lo que varias muchas pudieron apreciar el trabajo de 36 creadoras de arte.

Trabajadores del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) detallaron que esta exhibición es presentada en colaboración con el Museo de Tapachula y el Ayuntamiento de la localidad. “La muestra está conformada por la obra de 36 mujeres artistas. Tiene como tópico la poesía de Rosario Castellanos y es una fusión de dos expresiones artísticas, como es la poesía y las artes visuales”, indicaron.

Este trabajo colaborativo, refieren, visibiliza la participación de las mujeres en la escena artística, demostrando su talento al decir lo que piensan a través de su obra.

Al corte de listón acudieron personalidades como Rutilia Morales, directora de la casa de la cultura de Mazatán; Leopoldo Constantino, cronista oficial de Tapachula; Norma Arellano Peñuelas, directora del Centro Cultural del Soconusco, y los artistas visuales María Valera y Julio Ventura.

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar Bravo, estuvo presente en el evento con la participación de Dariana Zacarías, directora de Cultura Municipal y quien llegó en representación del alcalde y de la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyn Wong Vázquez.

Al tomar el micrófono, destacó que la exposición está dedicada a la poeta chiapaneca Rosario Castellanos, ya que este 2025 se cumplen 100 años de su nacimiento.