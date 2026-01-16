﻿﻿
Llega temporada tres de Euphoria

Cuatro años después de la segunda temporada de Euphoria, HBO Max liberó el nuevo tráiler de la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, a la que se incorporan Sharon Stone y la cantante Rosalía, esta última en el papel de una stripper.

Las escenas ubican a Rue (Zendaya) en México, quien vende drogas e intenta escapar de la deuda de una antigua dealer, quien reaparece en su vida para cobrarle. También vemos a Cassie (Sydney Sweeney) como creadora de contenido para adultos y a Jules (Hunter Schafer) en una escuela de arte. El tráiler también muestra al actor Colman Domingo como Ali.

