Llega The Shakespearean Tour

El cabaret regresa al Foro Alternativo con The Shakespearean Tour, un espectáculo irreverente creado e interpretado por Mariano Ruiz, con dirección de Olivia Barrera, que se presenta en el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, los sábados y domingos a las 20 horas, del 20 al 28 de junio de 2026.

A partir de episodios de rechazo y discriminación vividos por su autor e intérprete, la puesta en escena construye un recorrido autobiográfico donde la experiencia personal se cruza con el humor, la música y el cabaret. Mariano Ruiz encarna diversos personajes femeninos de Shakespeare reinventados como íconos de la cultura pop, estableciendo un diálogo entre los clásicos y las discusiones contemporáneas sobre identidad, libertad y pertenencia.

Cada función es irrepetible: el público elige qué personajes desea ver en escena y determina el rumbo de la velada, convirtiéndose en parte activa de una experiencia distinta en cada presentación. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico y el Corporativo Mariano Ruiz, en conjunto con Brava Teatro, escenifican esta pieza que fusiona música, danza, comedia y humor mordaz para construir un viaje escénico divertido y poderoso que celebra la diversidad desde la risa, la memoria y la resistencia.

Desde su estreno, el espectáculo ha recorrido espacios como el Teatro Bar El Vicio, el Foro Shakespeare, el Museo Universitario del Chopo y Teatro El Galeón. Ha participado en el Festival Internacional de Cabaret, la Muestra Nacional de Teatro y las Jornadas Alarconianas, contando además con presencia en Argentina, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y en la conferencia de ILGA World 2022.

El equipo creativo está integrado por Mariano Ruiz en la autoría e interpretación; Olivia Barrera en la dirección; Itzel Enciso en la producción; Belem García en la coreografía; Sheila Piedra en la iluminación; Will González y Franko Ayapul en el maquillaje, y Cristina Castañeda y Merari Allende en el vestuario. El responsable de video es Jorge Negrete, y de la fotografía, La Nat Studio, Gabriel Rendón y David Flores Rubio.