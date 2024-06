Alfredo Adame informó a través de un breve video que pasaría seis horas en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el “Torito” tras haber insultado a un periodista, así lo expresó de manera burlona el conductor de 66 años.

“No me van a creer a dónde voy, voy al centro de reclusión temporal llamado el Torito aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto. Tengo que ir voluntariamente a meterme ahí seis horas al Torito, si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico”, expresó entre risas.

El actor y exconductor del programa de Televisa Hoy, y que en el pasado protagonizó varias telenovelas, ha estado involucrado en varios escándalos y pleitos con otros famosos como Carlos Trejo, conocido como el “cazafantasmas”.