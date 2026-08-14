Llevan a cabo fiesta Voces por la Paz

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), realizó, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Nuevo León, la primera Fiesta Biestatal Voces por la Paz de 2026 en la que participaron niñas, niños y jóvenes de Semilleros Creativos de Paz de Nuevo León y Tamaulipas para compartir sus procesos de creación y fortalecer los vínculos entre sus comunidades.

Bajo el título “Las huellas que caminaron el Noreste”, el encuentro reunió a 52 participantes de tres Semilleros Creativos de Paz de Nuevo León: Pintura en El Carmen y Juárez, y Teatro en Guadalupe; así como a 5 niñas, niños y jóvenes del Semillero de Muralismo, Pintura y Artes Plásticas en Miguel Alemán, además de la exposición de obra del Semillero de Cinematografía —Fotografía y Animación— en Victoria, Tamaulipas.

El encuentro generó un espacio de convivencia e intercambio en el que las infancias y juventudes compartieron, a través de distintas disciplinas artísticas, historias, experiencias y transformaciones de los territorios que habitan.

Memorias, creación y experiencias

Como parte de la jornada se realizó un recorrido por una exposición integrada por trabajos de los integrantes de estos grupos de creación colectiva dirigidos a infancias y juventudes de ambos estados, que permitió acercar al público a los procesos y miradas desarrollados desde sus comunidades.

La programación escénica incluyó la presentación de Abuela, cuéntame un cuento, obra original del Semillero Creativo de Paz de Teatro en Guadalupe, Nuevo León, que abordó la construcción del tejido social y el sentido de pertenencia a través del reconocimiento de la memoria colectiva y del papel de las personas mayores como transmisoras de historias y saberes.

La jornada continuó con la participación de la agrupación musical Las Jaras, propuesta estatal dedicada al género fara fara, formato tradicional de la música norteña, y con la proyección del cortometraje documental El bulevar, realizado por las y los participantes del Semillero Creativo de Cinematografía en Victoria, Tamaulipas, en el que registraron el proceso de construcción y los daños que provocó esta vialidad en la colonia donde tienen su sede.