Llevan a escena la obra Pedro Páramo

Con más de 30 años de trayectoria, la compañía teatral Media Luna presentará este domingo 31 de agosto la adaptación escénica de Pedro Páramo, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

El director de la compañía, Miguel Ángel Aragón Saavedra, destacó que este montaje fue el primero que hizo en el estado de Chiapas con la agrupación, por lo que, de cierta manera, esta función significa un regreso a las raíces.

Precisó que en la puesta en escena participan cerca de 14 personajes que retoman la historia contada por el escritor Juan Rulfo, cuya obra literaria fue reconocida por grandes intelectuales como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez.

En cuanto a los horarios, indicó: “La primera función será a las 16:00 horas, mientras que la segunda se llevará a cabo 19:00 horas. Los boletos para ambas funciones ya se encuentran a la venta o bien podrán adquirirse en las taquillas del lugar”.

Teatro de calidad

El también narrador de la obra expresó que están muy motivados con esta presentación, debido a que Juan Rulfo es uno de los artistas más prominentes que ha dado México. Destacó que la novela del autor mexicano ha sido traducida a casi cien idiomas, por lo que que debemos sentirnos orgullosos de brindar esta historia al mundo entero.

Finalmente, reitero la invitación para que el público en general consuma teatro de calidad y hecho por chiapanecos. De acuerdo con la página de Facebook, la compañía Media Luna fue fundada en 1993 en San Cristóbal de Las Casas, con un objetivo claro: crear teatro para los chiapanecos; un arte que sirviera como espejo para la reflexión y la conciencia social.