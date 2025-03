Llevan al cine metáfora sobre la identidad

Horacio García Rojas, antagonista en la serie Cóyotl debuta como director por medio de una animación para mostrar sus ideas sobre el racismo en México.

Con el título Nosotros, se trata de un corto independiente, de siete minutos de animación que está buscando recién su camino para festivales y sería el preámbulo para un largometraje, de otro corte, que buscaría cristalizar pronto. “Es un poco la metáfora de todos aquellos a los que de alguna manera nos arrancaron una identidad y que nuestra historia viene de un pasado de 500 años, que no dejemos que el espejo nos engañe. Es un manifiesto”, dice.

El corto es animación 2D, con otra parte hecha cuadro a cuadro o imágenes superpuestas, conforme a lo que fuera más amable en recursos económicos. Todo fue hecho por apenas tres personas incluyéndolo a él.

Con lo mexicano

García Rojas está convencido de la necesidad de contar historias propias o que tengan que ver con la cultura mexicana y por ello forma parte ahora de Cóyotl, trama sobre un héroe náhuatl y en la que interpreta al antagónico, así como de la animación Batman Aztech, película en la cual presta su voz al personaje central, historia que se desarrolla en Tenochtitlán.

En Cóyotl, que cuenta con efectos visuales, da vida a un poderoso mafioso que enfrenta al nahual (hombre con la capacidad de convertirse en animal) que busca justicia (Alejandro Speitzer). La plataforma Max está lanzando un episodio semanal; la primera temporada va a la mitad. “Cuando acepté dije que, aunque fuera el villano, no estaba dispuesto a romantizarlo, ni justificar, ni hacer apología del crimen. Si bien iba a hablar del crimen organizado y de gente que se aprovecha de las condiciones económicas para atraerlos, también es una serie fantástica que no se puede ver desde el realismo. El personaje tiene una obsesión por cazar al nahual, es alguien que primero quiere tener todo y luego lo de los demás. Como actor, el creer cosas que no existen me conecta con el niño interior”, señala.

Este año espera que sea el estreno de la animación Batman Azteca, ubicada en el momento en que los españoles llegan a Tenochtitlán. El actor da voz a Yohualli Coatl, un joven que cuando todavía está recuperándose de la muerte de su madre, sufre la pérdida de su padre, el jefe Toltecatzin, asesinado a sangre fría por el conquistador Hernán Cortés. “Es un personaje joven, que apenas se va a descubrir. Me gusta pensar que cuando los chavos la vean y digan ‘¡ah, cabrón, así era México!’, que quieran investigar sobre los guerreros jaguar, de los que se levantaron en contra de los españoles, y de que no solo existió Moctezuma”, detalla.