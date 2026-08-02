Llevan arte a hospitales de Chiapas

Con el propósito de acercar el arte y la cultura a niñas, niños y adolescentes mediante experiencias creativas, lúdicas y significativas, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), a través de la Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico, lleva a cabo del 13 al 30 de julio diversas actividades artísticas y culturales en el Hospital de Especialidades Pediátricas y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Chiapas (CRIT).

Cabe destacar que, los talleres de creatividad, la musicoterapia y la presentación de espectáculos artísticos tienen como objetivo generar espacios de expresión, recreación y convivencia, favoreciendo la imaginación, creatividad y participación activa de las infancias.

Funciones

En el Hospital de Especialidades se presentó la obra Balajú de la Compañía La Nube Roja, bajo la dirección de Manuel Jiménez. La puesta en escena, habla del mar, del amor a la familia y de los sueños en un lenguaje onírico desde Vallecito Caracola, una población costera donde Juani busca a su padre, un pescador. Asimismo, estas acciones buscaron contribuir al bienestar emocional, estimular los sentidos y fortalecer las habilidades cognitivas, psicomotrices y socioemocionales de las y los participantes.

Mediante el arte, la música y las expresiones escénicas, Coneculta refrenda su compromiso de acercar experiencias de alegría, inclusión y acompañamiento a espacios donde el arte se convierte en una herramienta para generar bienestar, entornos más humanos y sensibles para niñas, niños y adolescentes.