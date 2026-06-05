Llevan el futbol al teatro

En el marco de Cancha Expandida, programa multidisciplinario impulsado por CulturaUNAM a propósito de la Copa Mundial de Futbol 2026, Teatro UNAM organiza “La mano de Dios: futbol y teatro”, una propuesta que invita a mirar el balompié más allá del espectáculo deportivo para pensarlo como un territorio de afectos, memoria, identidad y representación colectiva. Del 5 al 28 de junio, habrá tres lecturas dramatizadas cuyo tema central es el balompié, un taller-laboratorio especializado y un torneo de futbolito.

Objetivo

Teatro UNAM propone una mirada particular: entender la cancha como un escenario vivo donde también se disputan relatos, emociones, tensiones sociales y formas de convivencia, por ello, este programa se articula como un espacio de encuentro entre las prácticas escénicas y el imaginario futbolístico contemporáneo. A partir de distintas acciones, se busca desplazar la idea de competencia hacia la experiencia compartida, convirtiendo el juego en una posibilidad de diálogo y reflexión colectiva. El cuerpo, central tanto en el teatro como en el deporte, aparece aquí como archivo sensible de historias individuales y comunitarias.

El ciclo de lecturas dramatizadas iniciará el 5 de junio con El camino del insecto, del dramaturgo mexicano David Gaitán, bajo la dirección de Luis Enrique Armenia y la participación de Fredy Gutiérrez y Yayo Trejo. La historia sitúa al público en un México futurista donde una final mundialista y un año electoral convergen: mientras el portero de la selección mexicana se queda ciego justo antes de intentar detener el penal más importante, una dictadura que lleva 42 años en el poder intenta matar al candidato de oposición. Es una reflexión sobre el futbol, la muerte y la construcción de héroes nacionales.

A través del movimiento y la experimentación escénica, del 8 al 28 de junio, las y los participantes investigarán cómo los gestos, desplazamientos y reglas del juego pueden convertirse en materia para la creación contemporánea. El avance del taller será mostrado el 26 de junio a las 11 horas en una función de work in progress en la Explanada de la Espiga, abierta al público.

Las lecturas dramatizadas, las cuales forman parte del libro La mano de Dios: futbol y teatro, de Guillermo Heras, son coordinadas por Luis Lesher, actor y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y serán interpretadas por recién egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL. Se efectuarán los viernes 5, 19 y 26 de junio, a las 19:00 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000) con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Cierre de actividades

El sábado 27 de junio a las 12:30 horas, la Explanada de la Espiga se transformará en un espacio de convivencia con el torneo de futbolito La Cancha También Es Escena, el cual estará dirigido a la comunidad teatral y al público en general. Más allá de la competencia, la actividad busca fortalecer vínculos entre distintas generaciones de creadores escénicos, recuperando el juego como experiencia colectiva y festiva, por lo que entre pase y pase, podrían surgir futuros proyectos o vínculos colaborativos. El público interesado puede armar su equipo o sumarse a uno el día del torneo.

Con “La mano de Dios: futbol y teatro”, Teatro UNAM propone abrir nuevas posibilidades de lectura sobre uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo. Entre la técnica y el azar, entre la regla y la intuición, la cancha se convierte aquí en un espacio para pensar el presente desde el movimiento, el cuerpo y la escena compartida.

Para obtener más información sobre cada una de las actividades puede consultarse la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociales de @TeatroUNAM.