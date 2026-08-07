Llevan el teatro a zonas marginadas

La asociación Atabal Creación Artística, A. C., lleva a cabo la 17ª Cruzada Central por el Teatro, un encuentro itinerante que, durante 40 días, convierte a Querétaro y estados colindantes en espacios de intercambio artístico, formación comunitaria y descentralización de la oferta cultural.

En entrevista, la actriz, gestora cultural y docente universitaria Ana Bertha Cruces Dorantes comenta que la Cruzada Central por el Teatro funciona como una muestra escénica anual y también como un engranaje de trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional.

“Nace como un intercambio, donde durante el año hacemos alianzas con diferentes compañías de teatro independiente de otros estados, no nada más durante el festival; pero es en Querétaro donde se concentra la fiesta central y donde se reciben a todas las agrupaciones”, explica Cruces Dorantes.

La gestora enfatizó que una de las estrategias claves de expansión es la itinerancia, ya que al mismo tiempo que se lleva a cabo el festival, salen a otras entidades con diversas compañías que abren espacios de colaboración y gestión.

De la Sierra a las zonasindustriales

Con el objetivo de garantizar que el arte escénico sea accesible para comunidades alejadas de los circuitos culturales habituales, las propuestas programadas fueron seleccionadas por su capacidad de adaptarse a diversos entornos, por lo que encuentro ofrece presentaciones en cinco municipios de la Sierra de Querétaro, tres del semidesierto y dos del centro de la entidad.

En el caso de la capital queretana, la estrategia apunta hacia sectores tradicionalmente desatendidos por lo que se visitan las delegaciones de la periferia, las zonas industriales y las zonas obreras. También apoya a espacios alternativos, de grupos independientes, como La Gaviota Teatro o La Corte Teatral, así como recintos universitarios estratégicos.

En el ámbito formativo, la 17ª Cruzada ofrece un ciclo académico gratuito, diseñado para creadores locales y abierto a participantes de diversas regiones gracias a un esfuerzo de gestión logística y hospitalidad.

Se abordan temas como “Inclusión y disidencias”, con Laura Uribe; “Lengua de señas mexicana”, con la Compañía Seña y Verbo; además de “Dirección escénica, trabajo vocal en escena y pedagogía teatral”, en el que se ofrecen herramientas actorales dirigidas a docentes de teatro de niveles secundaria y preparatoria.