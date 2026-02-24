Llevan la danza folclórica a Suchiate

Como parte de la Feria Internacional de Suchiate 2026, el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas presentó un recorrido por diversas regiones de México a través del baile.

Detallaron que la compañía dirigida por el maestro José de Jesús Matuz Marina y que cuenta con más de 47 años de trayectoria entregó una noche llena de tradición y orgullo chiapaneco. “Agradecemos profundamente la invitación a la Feria Internacional de Suchiate 2026, donde tuvimos el honor de compartir nuestra danza, nuestra música y el corazón cultural de Chiapas. Fue un verdadero privilegio sentir el aplauso y la energía de un público que valora y celebra nuestras raíces”, expresaron los integrantes de la agrupación.

Asimismo, destacaron que se enorgullecen de estar presentes en los mejores eventos de la región, y sobre todo por la oportunidad de llevar el color, la fuerza y la identidad de nuestro estado. “Anoche, Suchiate nos regaló una velada inolvidable que quedará en nuestra memoria. Gracias a todas las familias que llenaron de vida este encuentro cultural. Que el cierre de la feria siga brillando con la misma alegría que nos acompañó en el escenario”, añadió.

Un referente en el folclor

Bajo la dirección de José de Jesús Matuz, el Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas es uno de los más innovadores en representación de cuadros dancísticos que resaltan el patrimonio, la cultura y las costumbres de la República Mexicana.

Desde hace 47 años han trabajado con pasión por un repertorio que muestre la riqueza de las artes y las tradiciones populares del país, incluyendo música en vivo.

El grupo ha tenido giras por países como Grecia, Brasil, Hungría, España, Francia, Polonia y Estados Unidos, además de exhibiciones en recintos como el Palacio de Bellas Artes, el teatro Degollado y la Feria de San Marcos, entre muchos otros.