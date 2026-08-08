Llevan la música a la cancha

Pasada la medianoche, cuando algunos ya habían abandonado la cancha, todavía quedaba un último partido por disputar. No hubo balón ni porterías, sino botas, sombreros y parejas dispuestas a bailar hasta que sonara el silbatazo final. Los Tucanes de Tijuana fueron los encargados de cerrar una jornada de grabaciones en la que Amazon Music armó su propia alineación con Fey y Josi Cuen.

Los tres artistas grabaron en la Ciudad de México las sesiones que próximamente acompañarán las transmisiones de los partidos de Chivas como local a través de Prime Video, como parte de una serie de seis presentaciones musicales.

La otra mitad de la alineación estuvo integrada por División Minúscula, Little Jesus y Jeremih, quienes realizaron sus respectivas grabaciones un día antes. Pero en esta jornada hubo pop, banda y norteño, tres géneros que difícilmente compartirían vestidor y que aquí terminaron jugando para el mismo equipo.

Fey abre el marcador

Fey fue la primera en saltar a la cancha. “Muévelo” sirvió para abrir el marcador ante un público en el que destacó la presencia de integrantes de la comunidad LGBT+, algunos armados con abanicos para acompañar las coreografías y canciones de la cantante.

La intérprete echó mano de varios de los temas que han marcado sus más de tres décadas de carrera. Para “Barco a Venus”, sus bailarines aparecieron vestidos de marineros y, tras un cambio de vestuario, llegó “La fuerza del destino”, acompañada por un guiño a “Hoy no me puedo levantar”.

El planteamiento cambió después. Las coreografías cedieron espacio a las cuerdas y la orquesta para interpretar “Si tú no estás aquí”, tema de Rosana que Fey llevó a su propio terreno. En la recta final volvió a recurrir a las jugadas que su afición conoce de memoria con canciones como “Ni tú ni nadie”, hasta llegar a “Azúcar amargo”.

Fue entonces cuando las mascadas aparecieron entre el público. La propia Fey preguntó quién llevaba una y bromeó con que esta vez no serviría para secarse las lágrimas, antes de cerrar su participación con uno de los temas más reconocibles de su repertorio.

Josi Cuen cambia la alineación

El segundo tiempo cambió por completo de estrategia. Josi Cuen tomó el escenario para llevar el encuentro hacia la banda y alternar canciones ligadas a su historia musical con temas de su etapa como solista. “Que quede claro” fue una de las primeras cartas con las que conectó con el público, pero también hubo espacio para “Quiero saber de ti”, que interpretó por primera vez en este formato.

A su repertorio se sumaron “Que te critiquen” y “Tu historia fue conmigo”, antes de hacer una escala en el cancionero de Juan Gabriel con “Así fue”. El cantante convirtió así su participación en un recorrido entre distintas etapas de su carrera, antes de entregar la cancha a quienes tenían encomendada la última jugada de la madrugada.

Tucanes a tiempo extra

Para cuando Los Tucanes de Tijuana tomaron posiciones, el reloj ya había rebasado la medianoche. Parte del público había abandonado el lugar, pero quienes aguantaron hasta el tiempo extra todavía tenían piernas para bailar.

“La chica sexy” y “Me gusta vivir de noche” pusieron en movimiento a una pista en la que las botas y los sombreros comenzaron a multiplicarse. Algunos encontraron pareja; otros decidieron que para bailar norteño tampoco hacía falta compañía.

La agrupación siguió atacando con “El Centenario”, “El Conejo” y “Soy todo tuyo”, mientras la madrugada avanzaba y el espacio se transformaba poco a poco en un bailazo. Pero todavía faltaba el gol que buena parte de la tribuna esperaba.

Los primeros acordes de “La Chona” bastaron para que quienes permanecían en el lugar se olvidaran de la hora y aprovecharan los últimos minutos de la jornada. Parejas, grupos de amigos y hasta quienes habían estado bailando solos se sumaron a una canción que desde hace décadas forma parte del repertorio más popular de Los Tucanes de Tijuana.

Los conciertos todavía no llegan a la pantalla. Las seis sesiones fueron grabadas para transmitirse como parte de la oferta que acompañará determinados partidos de Chivas como local en Prime Video.