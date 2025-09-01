Llevan literatura mundial a la selva

La Universidad Tecnológica de la Selva (UTSelva) será una de las múltiples sedes de la decimoprimera edición del Festival Mundial de Poesía Contemporánea, que se celebrará este mes de septiembre.

A través de su página de Facebook, el instituto educativo, localizado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, detalló que el día 26 albergará el encuentro que congregará a poetas de todo el mundo.

Destacaron que, en esta ocasión, “nuestra casa de estudios se llena de voces, letras y emociones al recibir a poetas provenientes de diversas naciones quienes compartirán su obra en un espacio de diálogo cultura”. De igual forma, indicaron que “la UTSelva será el lugar donde la palabra florece y la poesía se convierte en un puente entre culturas, generaciones y esperanzas”.

Este encuentro también rinde homenaje al natalicio de la chiapaneca universal Rosario Castellanos, así como a la escritora hondureña Anarella Vélez Osejo. Enfatizaron que la Universidad Tecnológica de la Selva “se siente honrada” de albergar este magno festival que une fronteras a través de la palabra, reafirmando que la poesía es un puente de entendimiento, identidad y transformación social. “Porque en cada verso también se construye el porvenir y ese porvenir tiene lugar en la UTS”, abundaron.

Actividades

Esta decimoprimera edición se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre del 2025, según adelantaron los organizadores, quienes ya están listos para recibir a poetas y escritores provenientes de El Salvador, Cuba, Nicaragua, Brasil, Japón, Guatemala, Colombia, Bolivia, Argelia, Ecuador, Panamá, Honduras, Venezuela, Costa Rica, España, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico.

Entre las múltiples actividades se destaca el mencionado homenaje a Rosario Castellanos, así como la ceremonia de la medalla Óscar Oliva, que se entregará por tercera ocasión consecutiva. Los organizadores hicieron extensa la invitación para que los acompañen a cada uno de los eventos en las diferentes sedes que han elegido para este 2025.

Respecto a la unión con la Universidad Tecnológica de la Selva, resaltaron que están muy contentos de llevar la palabra a esta institución educativa que por primera vez abre sus puertas y da cobijo al encuentro.