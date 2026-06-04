Llevan talento a la televisión

El productor Miguel Ángel Fox explica que hay una nueva realidad en el consumo de contenidos de televisión y esto lo obliga a arriesgar ideando conceptos que atrapen y mantengan la atención del público frente a la pantalla.

El creativo comparte que para ¿Quién es mejor?, emisión a su cargo que se estrena por Las Estrellas el 7 de junio a las 21:00 horas, pondrá frente al público a personas a las que conoció a través de las redes, capaces de sorprender con distintas habilidades. “Antes, en proyectos así, veías a alguien que hacía un acto en la calle, venía a un programa de televisión y al siguiente fin de semana regresaba a la calle. Ahora, con las redes, muchos tienen canales de Youtube muy exitosos y cuentan con muchos seguidores. Lo que tratamos de hacer es exponer ese talento, ayudarlos a que más gente los conozca”, añade.

Fox señala que el show contempla una remuneración para los participantes, pero prefirió no detallar en los montos que recibirán. “Hay un reconocimiento económico que no puedo revelar porque no hicimos campaña con base en eso. Es un reconocimiento que les damos y, obviamente, se les paga cada vez que se presentan”, señala.

Jurado

Con ¿Quién es mejor? Yordi Rosado vuelve a la televisión abierta ahora en el personaje de juez, junto a Adamari López, Michelle Rodríguez y Mauricio Barrientos, “El Diablito”.

Rosado explora así un formato distinto al que ha desarrollado en los últimos años, también en redes, pero como entrevistador. “Estuve haciendo ‘Soltero cotizado’ (‘reality show’) también aquí, en televisión abierta, y ahora estoy feliz de regresar como experto”, apunta.

Yordi destaca que una de las fortalezas del proyecto es la dinámica que se dio con sus compañeros de panel. “Hicimos un grupo lindo, es difícil que exista una química tan bonita como la que se dio aquí”, afirma.