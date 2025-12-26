﻿﻿
Llevan una idea urgente al senado

Diciembre 26 del 2025
Sostuvo que la charla formó parte del espacio “Ciencia en corto: Ideas de Futuro en 10 Minutos”. Cortesía

El Tenor Juan Carlos Salazar Suárez del estado de Chiapas acudió al Senado de República Mexicana donde alzó la voz por una idea urgente: la cultura no es un lujo, es una estrategia de país.

El integrante del proyecto los Tres Tenores impartió la charla “El arte de construir futuro: cultura como motor social en el México que viene” en donde reflexionó sobre una realidad muy clara. “Frente al ruido digital, la polarización y la fragmentación social, el arte y la cultura funcionan como el software social que reprograma comunidades, reconstruye confianza y activa el desarrollo humano”, expresó.

Añadió, “el arte no solo entretiene: innova, pacifica y conecta. Es una herramienta no lineal para resolver problemas complejos, fortalecer el tejido social y generar transformación y bienestar con identidad. Apostar por nuestras y nuestros creadores es apostar por un México donde la cultura sea motor económico, cohesión social y futuro compartido. Porque la cultura no solo preserva la memoria: diseña el país que viene”.

Informó que el mensaje forma parte de “Ciencia en corto: Ideas de Futuro en 10 Minutos”, un espacio donde jóvenes líderes de todo México llevan al diálogo legislativo y académico propuestas que nacen de la ciencia, las humanidades y el pensamiento crítico, demostrando que el conocimiento también transforma realidades.

Finalmente expresó “seguimos creyendo y trabajando en la juventud, las ideas y la cultura como la fuerza más poderosa para construir futuro. ¡Sigamos haciendo música!”.

Conciertos en hospitales

El pasado 18 de diciembre, Juan Carlos Salazar Suárez expresó que junto a su “hermano” Alex Lerma llevó una segunda edición del concierto “Voces por la Paz” al Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar. “Nuevamente, la musicoterapia, el arte y la cultura demostraron su valor como acciones de alto impacto social dentro del entorno hospitalario. Esta nueva intervención permitió contribuir al bienestar emocional y fortalecer la resiliencia de pacientes, familiares y del personal de salud que diariamente entrega su vocación al cuidado de la vida”.

