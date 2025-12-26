Llevan una idea urgente al senado

El Tenor Juan Carlos Salazar Suárez del estado de Chiapas acudió al Senado de República Mexicana donde alzó la voz por una idea urgente: la cultura no es un lujo, es una estrategia de país.

El integrante del proyecto los Tres Tenores impartió la charla “El arte de construir futuro: cultura como motor social en el México que viene” en donde reflexionó sobre una realidad muy clara. “Frente al ruido digital, la polarización y la fragmentación social, el arte y la cultura funcionan como el software social que reprograma comunidades, reconstruye confianza y activa el desarrollo humano”, expresó.

Añadió, “el arte no solo entretiene: innova, pacifica y conecta. Es una herramienta no lineal para resolver problemas complejos, fortalecer el tejido social y generar transformación y bienestar con identidad. Apostar por nuestras y nuestros creadores es apostar por un México donde la cultura sea motor económico, cohesión social y futuro compartido. Porque la cultura no solo preserva la memoria: diseña el país que viene”.

Informó que el mensaje forma parte de “Ciencia en corto: Ideas de Futuro en 10 Minutos”, un espacio donde jóvenes líderes de todo México llevan al diálogo legislativo y académico propuestas que nacen de la ciencia, las humanidades y el pensamiento crítico, demostrando que el conocimiento también transforma realidades.

Finalmente expresó “seguimos creyendo y trabajando en la juventud, las ideas y la cultura como la fuerza más poderosa para construir futuro. ¡Sigamos haciendo música!”.

Conciertos en hospitales

El pasado 18 de diciembre, Juan Carlos Salazar Suárez expresó que junto a su “hermano” Alex Lerma llevó una segunda edición del concierto “Voces por la Paz” al Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar. “Nuevamente, la musicoterapia, el arte y la cultura demostraron su valor como acciones de alto impacto social dentro del entorno hospitalario. Esta nueva intervención permitió contribuir al bienestar emocional y fortalecer la resiliencia de pacientes, familiares y del personal de salud que diariamente entrega su vocación al cuidado de la vida”.