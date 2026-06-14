Llevan Voces por la Paz a todo México

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, por medio de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), impulsa las Fiestas Voces por la Paz, una iniciativa de alcance nacional que se llevará a cabo en las 32 entidades federativas con el propósito de contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante el arte, la cultura y el trabajo comunitario.

Concebida como un espacio de convivencia, expresión y diálogo, la iniciativa permite que las y los integrantes de los Semilleros Creativos y de Paz —grupos de creación colectiva dirigidos a infancias y juventudes— compartan con sus comunidades los procesos de creación que realizan, colocándoles como agentes de transformación social.

A través de exposiciones y presentaciones de teatro, danza, música, circo, narración, artes visuales y otras disciplinas, los encuentros favorecen el intercambio cultural, la apropiación del espacio público y la articulación de iniciativas comunitarias locales y estatales para promover el intercambio de saberes y compartir buenas prácticas.

A nivel nacional las Fiestas Voces por la Paz reúnen a 299 Semilleros, integrados por poco más de ocho mil 450 niñas, niños y jóvenes, de los cuales más de cinco mil pertenecen a 17 municipios considerados Territorios de Paz.

Nayarit 2026

Las actividades iniciaron en la explanada de la Secretaría de Turismo en Tepic el pasado 12 de junio, Nayarit, frente al Exconvento de La Cruz, conFiesta Voces por la Paz Nayarit 2026. Desde la Raíz de Nuestros Pueblos, encuentro multidisciplinario en el que participaron los Semilleros de Cultura Mexicanero y Bordado en Acaponeta; de Cultura y Arte Wixárika (Tejido y Bordado) y de Arte Textil (Costura, Bordado) y Lengua Nayeri, en Del Nayar; así como de Danza Tradicional y Lengua Wixárika, en La Yesca, además de otras iniciativas culturales locales.

Como parte del programa, las y los participantes declamaron el poema “Manifiesto colectivo de paz y vida”, en las lenguas originarias wixárika, na’ayeri y meshikan. La jornada también incluyó la representación de un cuento tradicional wixárika, una pasarela de indumentaria representativa de dichos pueblos originarios, presentaciones de danza y música, una exposición de textiles elaborados con técnicas tradicionales de bordado y tejido, además de talleres, actividades recreativas y una muestra artesanal y gastronómica.

Se cuenta con la presencia de la directora de Vinculación con Estados y Municipios de la Secretaría de Cultura, Ana Ximena Monterde Corona; el secretario de Turismo del estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, Bertha Lilia Arce Sánchez; así como representantes de las y los presidentes municipales de La Yesca, Del Nayar y Acaponeta.